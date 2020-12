ADO houdt Emmen onder zich na remise in degradatiekraker

De wedstrijd tussen de twee laagst geklasseerde ploegen van de eredivisie is zonder winnaar geëindigd. In Drenthe kon ADO Den Haag een vroege voorsprong tegen FC Emmen niet vasthouden.

Door Marijn Abbenhuijs



Ruud Brood moet nog even wachten op zijn eerste overwinning als trainer van ADO Den Haag. Zijn ploeg bleef in de vierde wedstrijd onder zijn leiding voor de derde keer op een rij ongeslagen. Net als in de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen en het uitduel met FC Utrecht werd het 1-1.

ADO begon voortvarend aan het duel tussen de hekkensluiter en de ploeg die voorafgaand aan de wedstrijd voorlaatste stond. Al binnen vijf minuten kwam de ploeg van trainer Brood op voorsprong. Het doelpunt viel uit een vloeiende aanval over de linkerkant. Na een combinatie met Ricardo Kishna kon linksback Lassana Faye eenvoudig Vicente Besuijen in stelling brengen, die overtuigend zijn eerste doelpunt in de eredivisie maakte.

En daarmee pakte de verrassende tactische keuze van Brood goed uit. Want de trainer ving het gemis van middenvelder Ilay Elmkies op door aanvaller Bilal Ould-Chikh in de basis te laten starten. Ould-Chikh speelde als rechtsbuiten, op de plek waar Besuijen de voorbije wedstrijden stond. De 19-jarige doelpuntenmaker fungeerde als schaduwspits. Daarmee begon ADO dus op papier met vier aanvallers aan de degradatiekraker.

Volledig scherm De wedstrijd lag ruim een kwartier stil door mist in combinatie met rook van buiten het stadion afgestoken vuurwerk. © ANP

Heel offensief werd het spel van de Haagse ploeg daar overigens niet van. ADO koos er na de vroege openingstreffer voor om terug te zakken en door via compact en gedisciplineerd te verdedigen FC Emmen van zich af te houden.

Brood had overigens onverwachts een ruim kwartier de tijd om de organisatie nog eens goed met zijn ploeg door te nemen. De wedstrijd werd in de dertiende minuut namelijk voor zeventien minuten gestaakt. Dat gebeurde nadat de kruitdampen van vuurwerk dat fans van de thuisclub buiten het stadion afstaken het zicht in het toch al mistige Emmen volledig wegnamen.

Nadat de rook was opgetrokken, was het ook met het spektakel op het veld wel voorbij. ADO speelde stug en gaf FC Emmen geen ruimte. De nummer 18 van de eredivisie kreeg pas in de tweede helft mogelijkheden op de gelijkmaker. Nadat Michael de Leeuw kort na de rust met een leep balletje de lat raakte, moest ADO-keeper Luuk Koopmans een paar keer optreden bij gevaarlijke schoten vanaf de rand van het Haagse strafschopgebied.

Maar in de 72ste minuut kwam FC Emmen toch op gelijke hoogte. Centrale verdediger Miguel Araujo was naar voren gekomen en werd niet goed opgepakt door de achterhoede van ADO. Hij kon een voorzet van Glenn Bijl vervolgens vrij binnenkoppen.

Maar verder dan dat kwam de hekkensluiter niet. En daardoor is niet alleen Brood, maar ook Dick Lukkien nog zonder zege, dit seizoen. En dus schoten de twee laagst geklasseerde teams van de competitie weinig op met hun onderlinge duel. FC Emmen blijft achttiende, ADO Den Haag zeventiende.

Volledig scherm Luuk Koopmans kon de gelijkmaker van Miguel Araujo niet voorkomen. © BSR Agency

Volledig scherm © ANP