ADO in crisis na slechtste seizoensstart ooit: Dirk Kuyt krijgt club maar niet aan de praat

Trainer Dirk Kuyt gaf aan dat zijn ploeg behoefte had aan vertrouwen ADO Den Haag zonder de eerste twee competitieduels (van Heracles en FC Den Bosch) al had verloren. Dat vertrouwen was echter na zeventien seconden al ver te zoeken. Via aanvaller Koen Kostons kwam ADO immers al razendsnel op achterstand.

Het bleek een voorbode voor de rest van het duel. De Haagse ploeg viel wel (en bij vlagen zeer gevaarlijk) aan, maar was defensief zó instabiel, dat er voor de ADO-aanvallers geen houden aan was. Via Mart Remans werd het al in de eerste helft 2-0. Thomas Verheydt deed nog voor rust wat terug voor de Haagse ploeg maar door opnieuw wijfelend verdedigend optreden van ADO, was het Dalion Livramento die ADO de nekslag uitdeelde: 3-1.

Slechtste seizoensstart ooit

Door de nederlaag staat de club na drie duels puntloos onderaan in de Keuken Kampioen Divisie. Daarbij staat het doelpuntenslado op -8. Statistiekenbureau Opta concludeerde dat het de slechtste seizoensstart in eredivisie of eerste divisie uit de geschiedenis van ADO is.



Kuyt had er geen verklaring voor dat zijn ploeg al na 16 seconden op achterstand stond. ,,Maar het heeft allemaal met vertrouwen te maken”, zei hij bij ESPN. ,,Ik kan nu wel van alles over mijn spelers gaan roepen, maar dat doe ik niet. We hebben het lastig en moeten samen uit deze situatie komen. We hebben deze week weer zo hard gewerkt op de trainingen. Maar we doen onszelf toch tekort. We geven niet op en gaan verder. Het is heel pijnlijk allemaal maar we kunnen veel beter. Vertrouwen hebben is heel belangrijk in het voetbal.”

Willem II wint eindelijk

Willem II heeft de eerste overwinning van het seizoen binnen. Na een moeizame wedstrijden tegen FC Eindhoven (2-1) en Jong PSV (1-1), was de ploeg van Kevin Hofland vanavond nét te sterk voor Telstar: 2-1.

Van een leien dakje ging het echter niet. De score werd in het sfeervolle Koning Willem II Stadion geopend door een prachtig afstandschot van Matthias Verreth, en gezien het spelbeeld kon de thuisploeg de overwinning al ruiken. Maar de ploeg van Kevin Hofland slaagde er niet in de tweede te maken, en werd daar in de tweede helft genadeloos voor afgestraft: Glynor Plet zette Telstar op gelijke hoogte.

Toch kwam het nog goed voor Willem II: Max Svensson kopieerde het doelpunt van Verreth in de 74ste minuut: weer een knap schot van afstand in de korte hoek. Het bleek genoeg voor de overwinning. oh

NAC met de hakken over de sloot

Na het pijnlijke verlies bij MVV vorige week was NAC Breda vanavond gedreven om een betere wedstrijd neer te zetten, en met succes. In eigen huis was de ploeg van Robert Molenaar met 1-0 te sterk voor Top Oss na een moeizaam duel.

De thuisploeg was de gehele eerste helft beter, maar slaagde er niet in die overmacht om te zetten in doelpunten. Alleen Odysseus Velanas vond het doel in de 28ste minuut. Hoewel Top Oss in de tweede helft het initiatief nam en genoeg kansen creëerde, bleek het doelpunt van Velanas voldoende.

Helmond Sport - FC Eindhoven tijdelijk gestaakt

Het Brabantse onderonsje tussen Helmond Sport en FC Eindhoven was na 26 minuten bij een stand van 0-0 even onderbroken. Scheidsrechter Richard Martens legde het spel stil nadat fans van de thuisploeg veel vuurwerk hadden afgestoken. Hij hervatte het spel weer nadat de meeste rook uit het stadion was gewaaid.

In de wedstrijd zelf was er echter weinig sprake van vuurwerk (0-1). Het enige doelpunt kwam pas in de 80ste minuut van Koen Oostenbrink. Wel een belangrijk doelpunt, want het brengt FC Eindhoven op negen punten uit drie wedstrijden. Voor Helmond Sport betekent het het derde verlies op rij: stijf onderaan naast ADO Den Haag.

