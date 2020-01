ADO krijgt vorm onder Pardew: knappe zege op Hoffenheim

KNVB wil VAR à la Premier League, ondanks massale kritiek in Engeland

17:29 Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond hoopt dat in de eredivisie volgend seizoen hetzelfde systeem kan worden gebruikt als in de Premier League. In de Engelse competitie wordt met hulp van extra camera’s op de zestienmeterlijn en speciale software heel nauwkeurig buitenspel vastgesteld.