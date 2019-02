ADO-matchwinner Troupée geniet van ‘wereldgoal’

Volgens Troupée was hij helemaal niet op zoek naar het hoofd van spits Tomas Necid toen hij vlak voor rust over de rechterkant opstoomde. ,,Ik had voor de wedstrijd met een ploeggenoot de afspraak dat ik een keer zou schieten als ik de bal kreeg’’, sprak de matchwinner die zijn eerste treffer voor ADO maakte. ,,Ik was wel op zoek naar een goal en was blij dat-ie zo binnen viel.’’

De uithaal van Troupée bleek goud waard. ,,Belangrijke punten, PEC Zwolle stond een punt boven ons. Nu staan wij twee punten boven hen.’’

ADO boekte een zwaarbevochten zege. ,,Het was hangen en wurgen’’, bekende aanvoerder Aaron Meijers. ,,Maar deze overwinning is wel lekker. We hadden geen druk op de bal, het was echt overleven. Ik begrijp dat je vanaf de tribune slecht was, maar deze hebben we heel hard nodig. Een lelijke wedstrijd, maar o zo belangrijk.’’