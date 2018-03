ADO mist deadline: Goossens dit seizoen niet meer in actie

,,Spijtig'', zei manager voetbalzaken Jeffrey van As. ,,We wisten van de deadline, maar wilden eerst heel goed naar de fysieke gesteldheid van John kijken. Die wilden we met testen onderbouwen. Dat nam de nodige tijd in beslag.''

Van As benadrukte dat ADO in Goossens vooral een versterking ziet voor de langere termijn. ,,Als hij dit seizoen al had kunnen spelen was dat een bonus geweest.''