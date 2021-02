ADO ontvangt RKC in degradatiekraker

Oefeninterland Vanavond wél tegenstand voor Leeuwinnen? ‘Toen ik klein was, won Duitsland alles’

24 februari In 2013 was het doelpuntloze gelijkspel tegen wereldgrootmacht Duitsland op het EK een hele prestatie, weet Daniëlle van de Donk – destijds al basisspeler bij de Leeuwinnen – nog. Vanavond (18.30 uur) oefent de vice-wereldkampioen in Venlo tegen Duitsland en zijn de verhoudingen compleet anders.