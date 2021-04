ADO op weg naar Keuken Kampioen Divisie na kansloze nederlaag tegen Fortuna

In aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard ging het bij ADO Den Haag over ‘omgaan met teleurstellingen’ in de strijd tegen degradatie. Want wat gezien het programma van concurrenten Willem II, VVV en FC Emmen op de loer lag, was dat de Haagse ploeg al een aantal fikse dompers te verwerken zou krijgen, nog voordat het zelf in actie moest komen. Mocht het zo ver komen, kon er altijd nog worden gerekend op het thuispubliek, dat er eindelijk weer bij was in Den Haag.