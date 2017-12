ADO-schlemiel Kuipers: Op zo'n debuut hoop je natuurlijk niet

Nick Kuipers zal zijn eerste optreden in de eredivisie niet snel vergeten. De 25-jarige ADO-verdediger had tegen PSV (3-0) een aandeel in alle tegengoals. ,,Op zo’n debuut hoop je natuurlijk niet'', aldus Kuipers. ,,Dit is niet leuk, maar we moeten verder.''

Door Wietse Dijkstra

Omdat twijfelgeval Tom Beugelsdijk in de warming up definitief afhaakte, werd Kuipers in Eindhoven voor de leeuwen gegooid. Een opvallende keuze, want de van MVV overgekomen verdediger was dit seizoen vanwege een slepende liesblessure nog niet in actie gekomen.

Dat Kuipers wedstrijdritme miste, werd al snel pijnlijk duidelijk. Bij de 1-0 gaf hij Luuk de Jong te veel ruimte, bij de 2-0 knalde hij de bal wild tegen De Jong aan en de 3-0 kwam tot stand uit een strafschop nadat hij Steven Bergwijn ten val had gebracht.

Klote

,,Bi die eerste goal had ik er moeten zijn, maar was ik te laat'', baalde Kuipers. ,,De tweede was miscommunicatie en ziet er heel lullig uit. En bij die penalty was er volgens mij niet veel aan de hand. Dus ja, het is gewoon klote. Maar goed, dat is misschien de pech die je op dit moment hebt.''

Volgens ADO-trainer Fons Groenendijk, die het achterin niet aandurfde met Danny Bakker en de pas 19-jarige Shaquille Pinas, had hij weinig andere opties meer over. ,,Dus hebben we gekozen voor een jongen die er een tijd uit is geweest en geen ritme heeft'', aldus Groenedijk. ,,Dat pakte niet goed uit. Ik ben daar verantwoordelijk voor. Daar loop ik ook niet voor weg.''