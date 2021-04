ADO wint kort geding: grootaandeelhouder moet 2 miljoen euro betalen

De vraag is echter of de Chinezen ook met het geld over de brug komen, nu de Haagse rechter ze daar officieel toe verplicht. De uitspraak zorgt er in ieder geval voor dat ADO de druk richting United Vansen maximaal op kan voeren. De club heeft via de officiële kanalen laten weten dat te willen doen door een vervolgstap te zetten. ADO wil beslag laten leggen op de aandelen van United Vansen. Als de club daarin slaagt, kan het zelf de markt gaan verkennen op zoek naar een nieuwe eigenaar.