Advocaat: ‘Als trainer moet je je lot nooit in handen van de spelersgroep leggen’

Eigenlijk had Leroy Fer achter de tafel in de perskamer in het Maasgebouw plaats moeten nemen. Maar het leek Feyenoord toch handiger om in de roerige week aanvoerder Steven Berghuis naar voren te schuiven in aanloop naar de kraker tegen PSV.

Door Mikos Gouka



De rechterspits vertelde meteen dat de hele spelersgroep volledig achter de trainer stond. Er was ook ‘geen onenigheid’ over de speelwijze van Feyenoord. En óók het moment van druk zetten was niet te defensief gedacht. Eigenlijk was er nauwelijks iets aan de hand, straalde Berghuis uit. Behalve dan dat Dick Advocaat in het begin van de week had gezegd dat AZ kwalitatief betere spelers had dan Feyenoord. ,,Daar hebben we het over gehad’', zei Berghuis. ,,Dat was een dingetje.’’

Het door Advocaat reeds aangekondigde groepsgesprek kwam er ook helemaal niet. En voor wie nog twijfelde: Dick Advocaat maakt het seizoen gewoon af als trainer van Feyenoord. En ook nog eens zonder Dirk Kuyt als opvolger van de naar Willem II vertrokken Zejlko Petrovic. ,,Dat is geen optie.’'

Quote Ik heb altijd het gevoel gehad dat de groep achter me staat, al heb ik wel gehoord dat er een beetje irritatie was over mijn opmerkin­gen Dick Advocaat

Advocaat sprak vrijdagochtend alleen met aanvoerder Steven Berghuis en technisch directeur Frank Arnesen. De rest van de spelers hoefden hun zegje niet te doen. ,,Want als je met een groep praat, praat er toch vaak maar eentje. Weet je, als het voor Feyenoord goed zou zijn, ben ik echt de eerste die opstapt. Ik heb altijd het gevoel gehad dat de groep achter me staat, al heb ik wel gehoord dat er een beetje irritatie was over mijn opmerkingen.’’

Dat AZ dus betere spelers heeft dan Feyenoord. ,,Daar zat de irritatie”, aldus Advocaat. De Hagenaar kon wel leven met het feit dat het erg onrustig was in en rond de Kuip. ,,Als je zo speelt als wij hebben gedaan in Friesland, dan vind ik dat er ook reuring moet zijn. Of ze nog meer klachten hadden? Dat ik soms teveel praat vanaf de zijlijn. Vinden ze niet allemaal prettig.’’

Volledig scherm Steven Berghuis verlaat ontzet het veld in Heerenveen. © Pro Shots / Jasper Ruhe

Maar wat nou als de spelersgroep andere dingen door woordvoerder Berghuis had laten weten. Dat het niet alleen ging om de opmerkingen over de kwaliteit van AZ vergeleken met de spelers van Feyenoord. ,,Als trainer moet je je lot nooit in handen van de spelersgroep leggen. Dat heb ik dus ook nooit gedaan.’'

Berghuis gaf aan dat hij zelf ook ‘niet leverde’ als aanvoerder van Feyenoord. En dat het nu duidelijk is hoe Feyenoord moet spelen als een tegenstander met een hangende linkerspits speelt (Joey Veerman) en de linksback heel veel aanvallende intenties heeft. ,,Dat is duidelijk.’'

Quote Ik kan hem in twee seconden uitleggen waar het fout ging en dat weet Steven ook hoor Dick Advocaat

Volgens Advocaat was dat al zo. ,,Ik kan hem in twee seconden uitleggen waar het fout ging en dat weet Steven ook hoor’', zei de trainer.

Voor Berghuis is het klaar. PSV moet verslagen worden en iedereen moet dezelfde kant op in de Kuip. ,,We hebben heel veel respect voor de trainer’', zegt hij. ,,Hoe hij het heeft opgepakt na het vertrek van Jaap Stam. Daarmee willen we door. Maar daarin willen we wel beter dan dat we vooral tegen Heerenveen hebben laten zien. De trainer was ook heel strijdbaar richting PSV.’'