Advocaat en Berghuis verbaasd over muitende fans in de Kuip: ‘Ik schrok er wel van’

De spelers van Feyenoord besloten te klappen voor de supporters in het stadion. ,,Ik zit hier nu vijf jaar, ik ben wel wat gewend”, zei aanvoerder Steven Berghuis. ,,Zo kennen we ze eigenlijk wel. Al had ik dit ook weer niet verwacht, want ze kunnen eigenlijk niet naar binnen. Het is van hen uit natuurlijk positief bedoeld, om ons te steunen richting de play-offs. Zo hebben we het als team opgevat. We zijn even naar ze toe gegaan om te klappen, toen was het ook snel weer voorbij. Ik denk dat weglopen minder zin had gehad. We hebben het zo goed opgelost.”