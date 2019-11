Advocaat: ‘Iedereen kan zien dat dit rood is’

Met de 1-1 bij FC Groningen was Dick Advocaat niet ontevreden. Wel vond de Feyenoord-trainer vraagtekens dat de thuisclub na een uur met tien man verder had gemoeten.

Mike te Wierik kwam volgens Advocaat goed weg toen hij de doorgebroken Luis Sinisterra neertrok en slechts geel kreeg. ,,Ik sta hier niet om die jongen een rode kaart te geven, maar iedereen kan zien dat dit rood is’’, sprak de Hagenaar bij FOX Sports. ,,Sinisterra kon zo op de goal af, dan is dat een rode kaart.’’

,,Dat gevoel had ik zelf ook wel een beetje’’, bekende Te Wierik. ,,De VAR heeft ons ook wel tegen gezeten, nu was hij een keer in ons voordeel.’’

Met de strafschop die FC Groningen even eerder kreeg na een overtreding van Toornstra op diezelfde Te Wierik had Advocaat geen moeite. ,,Dat had de scheidsrechter goed gezien’’, sprak de Feyenoord-coach. ,,Het was wel een onnodige strafschop, want het was niet eens een kans. Toornstra had niets hoeven te doen.’’

Onverdiend was het gelijkspel niet. ,,FC Groningen is lastig om tegen te spelen’’, aldus Advocaat. ,,Ik kan wel leven met 1-1. Zij hadden een overwicht, maar wij de mooiste kansen.’’

De allermooiste was voor Steven Berghuis, die Feyenoord ver in blessuretijd nog bijna naar de zege kopte. Met dat moment nog vers in zijn geheugen baalde de aanvoerder van het puntenverlies. ,,Maar als ik reëel ben, was FC Groningen de betere partij’’, aldus Berghuis. ,,Verdedigend stonden we wel prima. We speelden compact, hielden de linies dicht bij elkaar en gaven weinig ruimte weg. Maar aan de bal namen we, op een aantal fases na, te weinig initiatief.’’