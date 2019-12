Advocaat: Ik heb niet zoveel lijntjes meer bij Rangers

Feyenoord is met vijf punten uit vijf duels laatste in groep G. De Rotterdammers bereiken alleen de volgende ronde als ze zelf winnen in Portugal en Rangers FC in eigen stadion afrekent met Young Boys. ,,Ik heb niet zoveel lijntjes meer bij Rangers, ik ben daar al even weg”, aldus Advocaat. ,,Maar normaal gesproken moeten zij wel van Young Boys kunnen winnen.”

Personele problemen

Doelman Justin Bijlow keert na een elleboogblessure terug in de selectie, maar staat nog niet in het basiselftal. Verder ontbreekt spits Nicolai Jørgensen wegens persoonlijke omstandigheden. Vleugelverdedigers Rick Karsdorp en Ridgeciano Haps en doelman Kenneth Vermeer zijn allen ook nog steeds niet inzetbaar.



,,Het is leuk dat alle vier de clubs uit de poule nog door kunnen naar de volgende ronde”, aldus Advocaat. ,,We kunnen alleen een resultaat bereiken, als we er met z’n allen alles uit willen halen. Het is een prachtig affiche. Als je in zo’n stadion speelt, hoef je niemand te motiveren.”



Advocaat houdt zich ook vast aan afgelopen weekeinde, toen Porto niet wist te winnen van Belenenses. ,,En we krijgen de laatste weken mogelijkheden die niet worden benut. Misschien kunnen we morgen uit minder kansen wel iets doen.”