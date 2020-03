Advocaat kan in beker Hiddink, Van Marwijk en Jol aftroeven

Feyenoord - NAC (donderdag 20.45 uur)

• Feyenoord won alle vijf ontmoetingen met NAC in de KNVB-beker. De laatste keer dat deze teams tegen elkaar speelden in het bekertoernooi was in de halve finales in 2007/2008. Feyenoord won destijds met 2-0 in eigen huis dankzij doelpunten van Michael Mols en Denny Landzaat.

• Feyenoord haalde de finale in vijf van zijn laatste zeven halve finales: tegen Ajax in 2002/2003, NAC Breda in 2007/2008, FC Twente in 2009/2010, AZ in 2015/2016 en Willem II in 2017/2018. De enige uitzonderingen waren tegen PSV in 2004/2005 en tegen Ajax in 2018/2019.