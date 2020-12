Advocaat klaar voor nieuwe reeks met Feyenoord: ‘Belangrijkste is dat we Europees voetbal halen’

samenvattingDick Advocaat leed bij Vitesse zijn eerste competitienederlaag als trainer van Feyenoord. Toch zat de Hagenaar na de 1-0 in Arnhem niet bij de pakken neer. Het einde van een reeks? ,,Dan gaan we weer opnieuw beginnen’’, was Advocaat strijdbaar.

Feyenoord deed zichzelf tekort tegen Vitesse, dat na rust met hangen en wurgen overeind bleef. ,,Ik denk dat we minimaal een punt verdienden’’, sprak Leroy Fer, bij afwezigheid van Steven Berghuis aanvoerder, bij FOX Sports. ,,We hebben genoeg kansen gecreëerd, maar ja, we leggen hem er niet in. Ik denk dat we niet heel veel hebben weggegeven en in de tweede helft hebben we vijf, zes honderd procent kansen gecreëerd.’’

Fer maakte in Arnhem zijn rentree in de basis en hield het een uur vol. ,,Ik had geen last, maar meer zat er niet in.’’

Volledig scherm Leroy Fer (r) in duel met Matus Bero. © ANP

Met Luis Sinisterra voor de moegestreden Fer en later ook nog de extra aanvallers Luciano Narsingh en Naoufal Bannis ging Feyenoord met man en macht op jacht naar de gelijkmaker. Die hadden de Rotterdammers na rust ook wel verdiend, zo vond ook trainer Advocaat. ,,Het was een gevecht’’, vond de Feyenoord-trainer. ,,Dat weet je als je tegen Vitesse speelt. Dat is ook een ploeg met heel veel loopvermogen en een paar zeer creatieve voetballers. Maar er was vandaag maar één ploeg die het spel dicteerde, zeker in de tweede helft. Vanuit de kansen die je krijgt, moet je gewoon een goal maken.’’

Vitesse kwam vlak voor rust op 1-0 door een treffer van Oussama Darfalou. ,,Die goal is een fout van een speler van ons’’, wees Advocaat naar Marcos Senesi, die in de aanloop naar de treffer de mist in ging. ,,Hij te ging nonchalant het duel aan. Senesi is een uitstekende speler, maar defensief zal hij scherper moeten worden. Zelf hebben we zes, zeven, acht kansen gecreëerd. Onze aanvallers Bryan Linssen en Nicolai Jørgensen speelden beiden hun beste wedstrijd van het seizoen. Maar ze deden niet waarvoor ze op het veld staan: goals maken.”

Over de inzet van zijn spelers had Advocaat weinig aan te merken: ,,Het is jammer, je speelt een aardige wedstrijd tegen een goede ploeg. Als je dan zo dominant kan zijn en fysiek de bovenliggende partij bent, dan kun je zien dat we conditioneel heel aardig zijn. Dat vind ik ook wel eens goed om verteld te hebben. We hebben laten zien dat we er goed voor staan.’’

Dat er aan zijn ongeslagen reeks een einde kwam, vond Advocaat niet het ergste. ,,Dan gaan we weer opnieuw beginnen’’, klonk hij strijdbaar.,, We hebben dit jaar 30 wedstrijden gespeeld, dat heeft de groep goed gedaan. We proberen erbij te blijven, maar het belangrijkste is dat we Europees voetbal halen. Als ik zie hoe de jongens het vandaag gedaan hebben, dan ben ik daar niet bang voor.’’

Volledig scherm Nicolai Jørgensen haalt uit. De Deen kwam weer niet tot scoren. © ANP