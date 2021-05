Advocaat krijgt mooi afscheid: Feyenoord verslaat FC Utrecht en gaat Europa in

Door Mikos Gouka



Met Justin Bijlow als beste speler sloot Feyenoord het seizoen dan toch nog met een glimlach. af. FC Utrecht werd geklopt en dus is het ticket voor de voorronde van de Conference League binnen.



Voor FC Utrecht was 12.15 uur op zondagmiddag geen optie en dus trok de club in de aanloop naar de finale naar de rechter. In de Kuip bleek de ploeg van trainer René Hake bepaald niet messcherp voor de vroege, maar allesbesllissende wedstrijd. Feyenoord domineerde lange tijd zoals het midweeks tegen Sparta had gedaan al was het niet zo dat de kansen zich opstapelden.



Wel was er scherpte. Dat zit hem soms in kleine dingen. Toen Sander van der Streek bij een counter van FC Utrecht bijvoorveeld blindelings Django Warmerdam dacht de kunnen aanspelen zat daar opeens Steven Berghuis tussen. De aanvoerder was diep op zijn eigen helft teruggekeerd om zijn defensie te ondersteunen. Bij een schot op het doel van Justin Bijlow was Eric Botteghin de eerste speler die inliep, ver voor de aanvallers van Utrecht, voor het geval zijn keeper de bal zou loslaten. En het duel waarbij Leroy Fer en Jens Toornstra voor de pauze samen een Utrechter onder druk zette, straalde uit: wij zijn hier de baas.