Advocaat: ‘Mannelijker spelen tegen Ajax’

Door Tim Reedijk



Een beetje te slap. Zo omschreef ‘De Kleine Generaal’ FC Utrecht gisteren in De Kuip, waar een vrij kansloze bekernederlaag tegen de Rotterdammers werd geleden. Het is dat Feyenoord verzuimde de score uit te breiden, zodoende kwam FC Utrecht in de absolute slotfase nog heel dicht bij de gelijkmaker. Maar om zo lang in de wedstrijd te blijven tegen Ajax moet FC Utrecht anders voor de dag komen zondag, vindt Advocaat.



,,We moeten niet te lang bij gisteren stil blijven staan. Het is belangrijk dat we mannelijker spelen tegen Ajax dan wat we tegen Feyenoord lieten zien. De spelers weten dat ze vol moeten gaan om het de tegenstander moeilijk te moeten maken. Ajax heeft voetballend ontzettend veel kwaliteit. Dan moet je dus mannelijker spelen, wat gisteren niet tegen Feyenoord gebeurde waar dat óók moet. We hebben een voetballend middenveld, maar met alleen voetballen is Ajax beter.”