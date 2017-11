Advocaat met 22 spelers het trainingsveld op

Daar zat ook Timothy Fosu-Mensah bij. De verdediger van Crystal Palace had zich dinsdag eigenlijk in Zeist moeten melden bij Jong Oranje, maar werd door Advocaat overgeheveld naar het 'grote' Oranje nadat Kenny Tete geblesseerd was afgehaakt.

Sneijder

Wesley Sneijder stapte ook het trainingsveld op. De 33-jarige recordinternational bleef zondag vanwege knieklachten aan de kant in de competitiewedstrijd van OGC Nice tegen Dijon. Zonder Sneijder maakte Nice een einde aan een forse reeks nederlagen (1-0). Onduidelijk is hoe de 132-voudig international zijn toekomst in Oranje ziet. Nu Arjen Robben is gestopt als international, is alleen Sneijder nog over van de zo succesvolle 'Grote Vier'.