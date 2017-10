Advocaat overweegt drie verdedigers, Van Dijk start

Advocaat liet in zijn afsluitende persconferentie voor het treffen met Wit-Rusland weten dat Jasper Cillessen en Virgil van Dijk in ieder geval in de basis zullen beginnen bij Oranje. ,,Het maakt mij niet uit of de mensen het raar vinden dat Van Dijk meteen speelt'', zei Advocaat. ,,Ik vind dat hij verder is dan Matthijs de Ligt. Daarom kies ik voor hem. De andere namen geef ik nog niet, maar wie straks goed oplet bij de training zal het snel genoeg zien."



De bondscoach werd ook gevraagd naar zijn tactiek voor het duel met Wit-Rusland, waar naast een overwinning ook veel doelpunten nodig zijn voor een goede uitgangspositie tegen Zweden komende dinsdag. ,,Ik overweeg nog om met drie verdedigers te spelen. Daarmee kunnen we meer druk zetten op hun middenveld en verdediging. We kunnen er echter ook voor kiezen om Wit-Rusland iets meer van hun eigen goal te laten spelen op bepaalde momenten, waardoor we zelf weer ruimte maken voor onze aanvallers. Die ruimte zullen we ook nodig hebben."



,,Ik ben ervan overtuigd dat we de komende twee duels gaan winnen. Over het aantal doelpunten kan ik geen beloftes doen. De situatie met het doelsaldo is lastig, maar we hebben ons erin verdiept en we weten hoe het zit. We zullen zeker geen rekenfout maken."



Ook verdediger Daley Blind schoof kort aan bij de persconferentie in Borisov. De verdediger van Manchester United werd gevraagd naar het overlijden van burgemeester Eberhard van der Laan. ,,,Het is heel snel gegaan. Hij was een man die veel goeds heeft gedaan voor Amsterdam. Ik heb hem een keer persoonlijk ontmoet. Hij was een fijne en warme man. Ook met de kampioenschappen bij Ajax zorgde hij dat alles goed geregeld was."