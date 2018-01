Advocaat mist tegen Heerenveen doelman Kortsmit met pijnlijke bil

Ten Hag wil in Galgenwaard 'wegblijven van emoties'

16:56 Voor Erik ten Hag wordt het zondag een speciale middag. De voormalige trainer van FC Utrecht keert met zijn nieuwe club Ajax terug in Galgenwaard. Zelf wil de Tukker niet van iets speciaals weten. ,,We moeten wegblijven van de emoties en gewoon in Utrecht winnen.''