Advocaat over keeperszorgen en kritiek: ‘Eind mei mag er worden geoordeeld, nu nog niet’

De Hagenaar wil met Feyenoord uiteraard een duidelijk antwoord geven na de bekeruitschakeling in Friesland. Dat Feyenoord daar na de rode kaart van Steven Berghuis omviel, was verrassend. Eerder dit seizoen bleef de ploeg kaarsrecht overeind toen het tegen Fortuna Sittard, Dinamo Zagreb en CSKA Moskou met tien spelers verder moest. ,,Dan spelen we 4-4-1, dat ging altijd goed. Nu ging het helemaal mis. Maar ook vooral door de persoonlijke fouten die we maakten.’’ Over Berghuis wilde Advocaat het eigenlijk niet hebben. De aanvoerder kreeg twee gele kaarten en dupeerde zijn ploeg. ,,Maar dat heb je soms bij dit type spelers. Berghuis is een prima speler, hij kan overal mee. Denk je dat hij niet bij Ajax mee zou kunnen? Daar ook. En Oranje? Ik zou hem altijd selecteren.’'

In Enschede begint Feyenoord aan een zware reeks van drie uitwedstrijden in acht dagen. Midweeks wacht FC Groningen en vervolgens AZ in Alkmaar. ,,Er zijn mensen die nu al een streep onder het seizoen willen zetten. Die ons al afschrijven. Natuurlijk zijn we teleurgesteld dat we niet naar de halve finale zijn gegaan. En zeker de manier waarop, dat had nooit mogen gebeuren. Maar de eindafrekening volgt 20 mei. Dan mag iedereen oordelen. Niet nu al, want we doen gewoon mee om een ticket voor Europees voetbal. Het is aan ons om dat zondag tegen FC Twente weer te laten zien.”