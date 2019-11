Advocaat puzzelt weer voor FC Groningen uit: ‘Maar dit is geen examen’

Dick Advocaat wacht de laatste training voor FC Groningen af om te bepalen wie hij kan opstellen in de Euroborg. De trainer vertelde tijdens de persconferentie dat het afwachten is wie er fit genoeg zijn voor de wedstrijd tegen de ploeg van Danny Buijs. De Argentijn Marcos Senesi traint mee, maar ook achter de naam van de verdediger staan nog geen groen vinkje. ,,Dat moet ik ook nog bekijken’’, zegt Advocaat.

Ook Rick Karsdorp, Luis Sinisterra en Ridgeciano Haps zijn bepaald niet fit. ,,Maar Kenneth Vermeer is wel fit genoeg om te keepen’’, zegt Advocaat. ,,Ik ben het ook niet eens met de verhalen in de krant dat dit al zo’n belangrijk duel is. Straks in mei is de afrekening. Het zal vast nog wel een paar keer verkeerd gaan dit seizoen. Natuurlijk willen we winnen tegen Groningen, een lastige ploeg. Een ploeg die agressief speelt.’’

Lees ook PREMIUM Feyenoords opdracht in Groningen: winnen én extreme terugval voorkomen Lees meer

Advocaat sprak deze week met de nieuwe technische directeur Frank Arnesen, met wie hij eerder al 3,5 jaar samenwerkte bij PSV. De Deen is er voor de lange termijn, Advocaat moet Feyenoord zo snel mogelijk weer naar een plek op de ranglijst loodsen die acceptabel is. ,,Ik vind Kökcü een echt talent. Voor Feyenoord kan dit echt een belangrijke speler worden. Maar ik ben hier niet voor gesprekken, we willen presteren. Ik probeer wel te zorgen dat het minder stil is.’’

Advocaat, die nog eens benadrukte dat hij Fred Grim en Mario Been niet heeft benaderd om assistent te worden bij dit Feyenoord, heeft één belangrijk punt. ,,Omschakelen, daar draait het vaak om. We zijn er mee bezig, maar Groningen uit is geen examen of hoe mensen het ook willen noemen.’’