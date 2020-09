Advocaat snel klaar met vragen over Toornstra: ‘Hij wordt gewoon doorbetaald hoor’

Door Mikos Gouka



De 72-jarige Hagenaar wordt geholpen door de toegenomen concurrentie in de selectie. Uros Spajic, die nog niet speelgerechtigd is tegen FC Twente, is erbij gekomen. Maar ook Joao Carlos Teixeira en Jens Toornstra laten zien dat de strijd om de basisplaatsen op het middenveld geen gelopen koers hoeft te zijn.

Feyenoord is onder trainer Dick Advocaat nog altijd ongeslagen in de eredivisie met twaalf overwinningen en driemaal een gelijkspel. Geen ploeg pakte sinds de komst van Advocaat naar de Kuip zoveel punten als de Rotterdammers (39). AZ volgt met 33 punten in deze periode.

De laatste nederlaag van Feyenoord in de eredivisie dateert van 27 oktober 2019: 4-0 bij Ajax. Het was de laatste wedstrijd onder trainer Jaap Stam. Alleen Ben Peeters (19 in 1967) en Ernst Happel (31 in 1969-1970) bleven ooit langer ongeslagen in de eredivisie vanaf het begin van hun periode als trainer van Feyenoord dan Advocaat (15).

,,Maar die oefenwedstrijd die wij tegen FC Twente speelden in augustus zegt niets over het duel zondag’’, zegt Ridgeciano Haps.

Volledig scherm Michael Zetterer en Rigeciano Haps. © BSR Agency

Dick Advocaat vindt dat FC Twente in korte tijd een leuke ploeg bij elkaar heeft gezocht. Vragen over hoe Jens Toornstra het verlies van zijn basisplaats heeft verwerkt, kapte de trainer snel af. ,,Voor de duidelijkheid: Toornstra wordt gewoon doorbetaald hoor. Hij moet daar mee omgaan. Dat doet hij ook. En in z’n algemeenheid: wie dat niet kan moet een andere club zoeken.”

Advocaat is blij met de terugkeer van Tyrell Malacia die volgende week weer voorzichtig aansluit op het trainingsveld. In oktober als Oranje driemaal speelt, wil Advocaat oefenen om iedereen wedstrijdminuten te kunnen geven.

Dat is voor Bryan Linssen niet nodig. De aanvaller voelt zich steeds sterker worden. Bovendien neemt de scherpte bij hem toe nu spitsentrainer Robin van Persie zich ook met hem is gaan bemoeien. ,,Dat is wel kwaliteit hoor’’, zegt hij. ,,Het zijn geen oefeningen van inspelen, kaatsen en op de goal rossen. Overal zit een idee achter. Ook de buitenspelers bij Feyenoord moeten doelpunten maken en daar werken we aan. Ik heb hier voor drie jaar getekend, het zou leuk zijn als ik drie jaar met Van Persie zou mogen werken. Hij neemt zijn taak als spitsentrainer heel serieus en daar ben ik blij mee.’’