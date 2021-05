Advocaat snelt in tranen catacomben in na 1105de en laatste duel: ‘Die emoties, daar kan ik niks aan doen’

Advocaat stormde na het laatste fluitsignaal in de Kuip snel richting de kleedkamer, met tranen in zijn ogen. ,,Steven Berghuis vroeg nog of ik mee zou lopen in de ereronde, maar dat lukte echt niet.. Ik had geen zin om met tranen in mijn ogen op het veld te staan, dus ik had even een momentje voor mezelf nodig. Nu gaat het wel weer hoor", zei Advocaat tegenover ESPN-verslaggever Cristian Willaert, al hield hij het ook tijdens het interview niet helemaal droog. ,,Bij de eerste goal kwamen de emoties al op. Ja, daar kan ik echt niks aan doen. Dat gebeurt gewoon. Ik schiet van niks in de schrik.” Toen Advocaat de beelden zag van hoe hij richting de spelerstunnel liep, moest hij lachen. ,,Haha, dat is toch geen gezicht? Ach ja, zo ben ik nou eenmaal, daar is weinig aan te doen.” Bekijk hier de samenvatting van Feyenoord - FC Utrecht (Premium)

Nadat de wedstrijd kort was geanalyseerd liet ESPN een minutenlange compilatie van de carrière van Advocaat zien, begeleid door zijn lievelingsnummer ‘Simply the best’ van Tina Turner. Na 1105 wedstrijden in ruim 40 jaar was er uiteraard genoeg beeldmateriaal. Advocaat keek zelf soms even weg, maar had opnieuw tranen in zijn ogen. ,,Ja, het is bijzonder om dit allemaal zo te zien. Het is mooi dat het stopt met een overwinning en dan ook nog in de Kuip, met dat fanatieke publiek erbij. Dat was mooi ja. Waar ik het meest trots op ben? Dat ik het zo lang heb volgehouden. Dat betekent dat je goed in je vel zit en dat je er plezier in hebt, anders hou je het geen veertig jaar vol in dit vak. Ik heb ook geluk dat ik altijd meer heb gewonnen dan verloren. Want als je verliest is het een heel zwaar en eenzaam vak. Dan hou je het ook niet lang vol.”