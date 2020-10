Advocaat tevreden met een punt tegen Dinamo Zagreb? ‘Op voorhand is dat niet verkeerd’

,,Of ik hier teken voor een punt? Dat is zo lastig te zeggen, dat weet je nooit. Op voorhand denk je starten met een punt in Kroatië tegen een sterke ploeg is niet verkeerd. Maar de wedstrijd kan anders lopen", sprak Dick Advocaat in aanloop naar de Europa League-wedstrijd van Feyenoord tegen Dinamo Zagreb.

In het Maksimir Stadion van Dinamo Zagreb liet Dick Advocaat de selectie van Feyenoord aan het veld van de Kroatische topclub wennen. Even daarvoor had hij in de catacomben van het stadion de pers te woord gestaan. Advocaat, voormalig bondscoach van Servië, beseft dat Feyenoord resultaat zal moeten boeken om kans te maken op overwinteren. In het verleden presteerde Feyenoord in uitwedstrijden matig, maar werd in de Kuip vaak wel resultaat geboekt. Zonder publiek kan dat weleens heel anders zijn. Feyenoord won bijvoorbeeld deze competitie al niet in eigen huis van FC Twente en Sparta. ,,Die laatste wedstrijd heb ik tweemaal teruggekeken’’, zegt Advocaat. ,,De eerste helft was acceptabel, maar we verzuimen om tweemaal te scoren. In deel twee zat het muurvast en zeker nadat wij de 1-1 hadden weggegeven.’’

Tegen de Kroatische topclub met spits Mario Gavranovic in topvorm krijgt Feyenoord een zware avond.

Dick Advocaat denkt niet dat het gelijkspel tegen Sparta zal doorwerken in zijn spelersgroep. De 1-1 tegen Sparta kwam ter sprake tijdens de persconferentie in Zagreb. ,,Het lijkt wel of wij niet meer gelijk mogen spelen”, zei Advocaat. ,,De eerste helft was er niets aan de hand, na de 1-1 was het inderdaad matig. Maar vorig seizoen won Feyenoord ook niet van Sparta. Dat kan gebeuren. We zullen weleens meer gelijkspelen. Of verliezen. Alleen niet zoveel haha. Of ik hier teken voor een punt? Dat is zo lastig te zeggen, dat weet je nooit. Op voorhand denk je starten met een punt in Kroatië tegen een sterke ploeg is niet verkeerd. Maar de wedstrijd kan anders lopen. Dinamo Zagreb heeft een goed elftal. Na de loting vonden veel mensen dat de sterkste ploeg. We moeten ons optrekken aan die ploeg. Ze hebben ook nog publiek op de tribunes, dat is apart. Daar mag het van de UEFA, bij ons zal het nog even duren. Ze verkopen jaarlijks spelers en halen hier prima spelers terug. Ze moeten hier bij Zagreb een goede scouting hebben.”

Botteghin

Eric Botteghin kan in Kroatië zijn rentree maken. De Braziliaan is na enig blessureleed als één van de 21 selectiespelers met de Rotterdamse ploeg meegereisd. ,,Als je bij de selectie zit, kun je ook spelen”, merkte coach Dick Advocaat nuchter op.

De oud-bondscoach wilde zijn opstelling echter nog niet bekendmaken. Hij kan sowieso niet beschikken over Leroy Fer. De middenvelder is door een hamstringblessure geruime tijd uitgeschakeld. ,,Leroy is belangrijk voor het elftal, dus dat is een groot gemis”, erkende Advocaat. ,,We hebben meerdere opties om hem te vervangen.”

Bekijk hieronder alle video's van Feyenoord:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.