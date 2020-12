Advocaat vreest niet voor Rutten-scenario: ‘Als ze anders doen, horen ze het meteen’

Thomas Lam moet op de blaren zitten na rode kaart: vier duels geschorst

30 november Dit is duidelijk niet het seizoen van Thomas Lam. De Finse verdediger van PEC Zwolle is voor de tweede keer dit seizoen geschorst, nu voor vier wedstrijden. Lam sloeg zaterdag in de wedstrijd tegen VVV-Venlo (2-2) in een duel met Georgios Giakoumakis van zich af.