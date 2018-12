Advocaat wil mannelijk voetbal zien: ‘Voetballend winnen we het niet van Ajax’

,,Voetballend gaan we het niet winnen van Ajax. Dus zullen we op een andere manier het verschil moeten maken", waarschuwt de 71-jarige oefenmeester die ook dit seizoen weer net zo gretig oogt als pakweg dertig jaar geleden. Advocaat kan nog niet zonder voetbal. Als de tijd rijp is, dan laat hij FC Utrecht weten of hij ook volgend seizoen nog hoofdtrainer wil zijn.

Angstgegner

FC Utrecht is net als PSV een angstgegner van Ajax. Beide clubs wonnen deze eeuw al tien keer voor eigen publiek van de recordkampioen uit Amsterdam. FC Utrecht verloor in de eredivisie slechts één van de laatste negen thuiswedstrijden tegen de grote rivaal uit de hoofdstad. Lasse Schöne maakte op 22 januari 2017 het enige doelpunt tegen FC Utrecht (1-0), dat toen nog onder leiding stond van Erik ten Hag.



,,Het is aan ons om zondag te bewijzen dat we een angstgegner van Ajax zijn", zei Advocaat die niet echt een antwoord had op de vraag waarom FC Utrecht beduidend beter tegen Ajax presteert dan bijvoorbeeld Feyenoord dat doet. ,,Als trainer van PSV verloor ik vaak van Feyenoord maar we wonnen van Ajax. Die dingen gebeuren gewoon steeds."



Advocaat leerde donderdagavond in de verloren bekerwedstrijd tegen Feyenoord (0-1) vooral hoe het niet moet. ,,We verloren voorin steeds weer de bal", doelde hij vooral op Gyrano Kerk en Oussama Tannane. Eigenlijk was alleen onze doelman David Jensen wel goed. Dat is te weinig. Tegen Ajax zal het veel beter moeten. Dat wordt ook een andere wedstrijd."