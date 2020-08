Advocaat wil meer zien van Bozeník: ‘Wat? Van alles!’

Door Mikos Gouka



Robert Bozeník kijkt serieus en zwijgt even. Of hij een gooi kan doen naar de positie van eerste spits bij Feyenoord, is de vraag. De Slowaak houdt het antwoord simpel en vertelt dat die kwestie vooral een vraag voor trainer Dick Advocaat is. ,,Maar we spelen heel veel wedstrijden, we hebben iedereen nodig. Ik zal knokken voor speeltijd”, zegt de 20-jarige spits.