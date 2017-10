Advocaat wil niet van opgeven weten: '7-0 is mogelijk'

,,We gaan niet van tevoren zeggen dat het niet mogelijk is. Want het is wél mogelijk'', zei Advocaat na de moeizame overwinning in Borisov op Wit-Rusland (1-3). Oranje moet dinsdag met minimaal zeven doelpunten verschil van Zweden winnen om nog tweede te worden in groep A en zo naar de play-offs te gaan.

Aanvoerder Arjen Robben zei dat zoiets onmogelijk is. ,,Dat vind ik een vreemd antwoord'', zei Advocaat toen hij bij de NOS met die woorden werd geconfronteerd. ,,Want we moeten nog een wedstrijd spelen. Of het reëel is? Die 8-0 van Zweden was toch ook niet reëel. Dan kunnen wij ook met 6-0 winnen. Moeten we met 7-0 winnen? Dan maken we er nog eentje bij.''