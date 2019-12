Afellay: Dit was een wanprestatie, de gifbeker moet kennelijk helemaal leeg

PSV heeft de eerste wedstrijd onder leiding van interim-coach Ernest Faber zeer moeizaam gewonnen. De Brabantse club, waar hoofdtrainer Mark van Bommel maandag werd ontslagen, kwam in de bekerwedstrijd tegen tweededivisieclub GVVV in de verlenging met de schrik vrij. In de 118de minuut zorgde Mohamed Ihattaren voor grote opluchting in het Eindhovense kamp: 1-2.

Ibrahim Afellay was helder in zijn commentaar. De aanvoerder van PSV, die in de 62ste minuut inviel voor Ritsu Doan, draaide niet om de hete brij heen. ,,Dit was een wanprestatie. Kennelijk moet de gifbeker helemaal leeg. Dan mag je echt heel blij zijn dat je de derde ronde haalt. We moesten eigenlijk vanaf de eerste minuut heel diep gaan.”

Afellay bestreed dat PSV de indruk wekte er niets aan te willen doen in Veenendaal. ,,Als alles tegenzit, lijkt dat zo ja. Maar ik maak deze jongens elke dag mee. Iedereen wil, iedereen doet zijn best, maar het is op dit moment gewoon niet goed genoeg. We hebben nu nog één duel voor de winterstop (Zaterdag tegen PEC Zwolle, red), daar moeten we vol voor gaan. Dan moeten de koppies helemaal leeg en kunnen we er na de jaarwisseling hopelijk weer fris tegenaan en dit heel snel vergeten.”



Afellay wilde niet mee met de gedachte dat Ernest Faber de boel in elk geval woensdagavond niet wist om te draaien. ,,Hij kan ook niet toveren in één dag.”

Faber was het in hoofdlijnen eens met de analyse van Afellay. ,,Het was slecht, een blamage op z’n minst”, gaf hij toe. ,,We mogen van geluk spreken dat we in de volgende ronde zitten. Dat is het enige positieve aan deze wedstrijd, die typerend was voor de fase waarin we zitten. We scoren al wekenlang moeizaam. Dan moet je elkaar helpen, coachen en oplossingen aandragen. Maar dat vergt een andere manier van denken. Dat los je niet op in een paar dagen.”

