Afellay is terug bij PSV, maar waar is Aissati?

‘Ibi’ en ‘Issy’ waren in 2005 een begrip bij PSV. De talentvolle middenvelders Ibrahim Afellay en Ismaïl Aissati hadden de wereld aan de voeten. Waar Afellay na acht jaar in het buitenland terugkeert bij PSV, voetbalt Aissati nog altijd ver buiten het zichtveld van de Nederlandse voetballiefhebber bij het Turkse Denizlispor.

Tien clubs heeft Ismail Aissati inmiddels achter zijn naam staan, waarvan alleen de eerste twee overeenkwamen met die van Ibrahim Afellay. Beiden speelden in Utrecht bij de jeugd van Elinkwijk en braken daarna als tiener door bij PSV. Memorabel is de wedstrijd waarop de 17-jarige Aisatti en de 19-jarige Afellay samen uitblonken tegen AC Milan in San Siro. De twee leken voorbestemd voor de Europese top.



Terwijl de oudste van de twee later Barcelona haalde, werd het bij Aissati snel minder. Bij Ajax verbannen naar het tweede, verhuurd aan FC Twente en Vitesse en vervolgens ook naar het buitenland.

Inmiddels speelde Aissati dus voor tien clubs. De laatste is Denizlispor, op het tweede niveau in Turkije. Niet onverdienstelijk overigens, afgelopen seizoen werd hij kampioen met ‘De Hanen’. Of Aissati ook de stap omhoog maakt is nog onbekend; het contract van de nu 30-jarige middenvelder loopt deze maand af. Voor Denizlispor speelde Aisatti in Turkije ook al bij Balikesirspor en Alanyaspor. Tussendoor was het Russische Terek Grozny drie seizoenen zijn werkgever.