Afellay nam zelf contact op met PSV, geen gesprekken over contract

Ruim acht jaar na zijn vertrek is ‘Ibi’ dus terug in Eindhoven, waar hij de komende periode bij de jeugdopleiding gaat werken aan zijn herstel. Afellay wordt over drie weken 33 en denkt nog niet aan stoppen. In januari ontbonden hij en Stoke City zijn lopende contract bij de club uit het Championship, de tweede afdeling van Engeland. Daarna werd het stil rond de 53-voudig international, die met PSV contact opnam en waar de clubleiding instemde met zijn verzoek om onder begeleiding (van een fysiotherapeut) te kunnen trainen.

Afellay revalideert na veel blessures en hoopt nog eenmaal om klachtenvrij aan het voetballen te komen. Of dat bij PSV gaat gebeuren, is helemaal niet zeker. Uit de geste van PSV aan de viervoudig eredivisiekampioen kan namelijk niet worden afgeleid dat zijn voetbaltoekomst in Eindhoven ligt. Partijen hebben niet gesproken over een contract. Technisch manager John de Jong van PSV verklaarde gisteren dat het belangrijkste is dat het eerst belangrijk is dat Afellay fit wordt. Aangezien hij wordt gezien als 'kind van de club', was het voor PSV niet lastig om 'ja' te zeggen op zijn vraag. Dat hij aan de jeugdzijde traint, is wel een signaal dat hij voorlopig zeker niet in beeld is voor een plek bij de A-selectie.

Blessureleed