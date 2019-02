'Afgeschreven' Verdonk pakt onverwachte kans

Verdonk komt uit een talentvolle jeugdlichting van Feyenoord. Met spelers als Jari Schuurman, Mo El Hankouri en Gustavo Hamer vormde hij een ploeg die een grote toekomst werd voorspeld. Nu is alleen Verdonk nog over in De Kuip. Schuurman werd verhuurd aan FC Dordrecht, El Hankouri vertrok in de winterse transferperiode naar FC Groningen en Hamer speelt bij PEC Zwolle. ,,Misschien waren we toch niet zo goed als de mensen toen zeiden'', zegt Verdonk, gevolgd door een glimlach. ,,Of de tegenstanders waren gewoon niet zo goed. Ik heb er eigenlijk geen verklaring voor waarom niemand van ons het echt heeft gemaakt.''



De jeugdinternational debuteerde in 2015 onder trainer Fred Rutten in het eerste. Een doorbraak bleef daarna uit. Feyenoord verhuurde Verdonk de afgelopen jaren aan PEC Zwolle en NEC. ,,Ik ging voor het eerst op mezelf wonen. Ook op de club moest ik meer zelf doen. Bij Feyenoord was ik gewend dat alles voor me geregeld werd, maar bij PEC en NEC niet meer. In Zwolle had ik het echt lastig. Ik ben een familiemens, maar ik zat daar helemaal alleen. Als je dan ook nog eens niet speelt, wordt het extra zwaar. Het kwam er gewoon helemaal niet meer uit.''



Als huurling bij NEC maakte Verdonk vorig seizoen wel veel speelminuten. Eenmaal terug in Rotterdam zou hij aansluiten bij Jong Feyenoord. ,,Ik zag eigenlijk geen toekomst meer voor mezelf bij Feyenoord. Tot Martin van Geel me in de vakantie belde. Ridgeciano Haps was geblesseerd geraakt en ik moest in de voorbereiding aansluiten bij het eerste.''



Bij afwezigheid van Haps greep Verdonk de kans waar hij niet meer op gerekend had. Het leverde hem 'promotie' op van de kleedkamer van Jong Feyenoord naar die van de selectie. Zondag komt hij zijn maatje El Hankouri weer tegen, als Feyenoord het opneemt tegen FC Groningen. ,,Met Mo heb ik vanaf de D'tjes samengespeeld. We zijn heel goed bevriend geraakt, het afgelopen half jaar deden we alles samen bij Feyenoord. Mooi dat we elkaar zondag weer treffen.''