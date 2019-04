‘Afkeuren overname FC Den Bosch is gebaseerd op drijfzand’

oefeninterland Roord start tegen Mexico, ook Van de Sanden en Dekker terug in basis

19:34 Jill Roord staat vanavond in het basiselftal van Oranje, dat het in een oefenwedstrijd in Arnhem tegen Mexico opneemt. De middenveldster krijgt van bondscoach Sarina Wiegman een kans omdat Jackie Groenen nog niet helemaal fit is.