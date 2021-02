Afscheid Vlaar maakte indruk op AZ-selectie: ‘Hij is een voorbeeld’

,,Ze reageerden heel respectvol”, vervolgt Jansen. ,,We hebben veel jonge spelers in de groep maar ook spelers die al een tijdje onderweg zijn. Ze hebben allemaal veel gehad aan hem. Hij is een voorbeeld. De boodschap van Ron was dat ze moesten genieten van elk moment. Hij is een topatleet pur sang. Dan moet je voor je lijf zorgen. Die cultuur heeft hij bij AZ gecreëerd.”

SC Heerenveen

AZ hoopt zondag tegen Heerenveen net zo goed voor de dag gekomen als in de uitwedstrijd in Friesland. Toen speelden de Alkmaarders nog onder trainer Arne Slot een van de beste wedstrijden van het seizoen en werd er moet 3-0 gewonnen. ,,We hadden toen net voetballes gehad van Real Sociedad in Spanje”, weet Jansen nog die toen assistent was. ,,Die intensiteit van die wedstrijd in Spanje legden we op de mat in Heerenveen. We moeten in staat zijn om dat niveau zondag weer te halen.”