Afscheidswedstrijd Kuyt niet in gevaar

De 104-voudig international had naar eigen zeggen 'uit voorzorg' het duel niet afgemaakt. ,,De afscheidswedstrijd komt dus niet in gevaar'', liet Kuyt een dag later via Twitter weten.



De laatste eredivisiewedstrijd van Kuyt was op 14 mei 2017 tegen Heracles. Met drie treffers leidde hij Feyenoord toen naar de landstitel (3-1). Na zijn amateurperiode bij Quick Boys kwam hij uit voor FC Utrecht, Feyenoord, Liverpool en Fenerbahçe. In de zomer van 2015 keerde hij terug bij Feyenoord.



Bij de zogenoemde Dirk Kuyt Testimonial eind mei zullen een aantal oud-ploeggenoten van Kuyt in actie komen. De Katwijker zal de opbrengst van het duel aan goede doelen schenken. Dat zijn de Dirk Kuyt Foundation, de Feyenoord Foundation en Support Casper.