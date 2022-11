Afstraffing in eigen huis voor Phillip Cocu en Vitesse: Sparta scoort vier keer

Door Sander Kooijman



Voor het tweede opeenvolgende jaar verlaat Sparta het GelreDome daarmee met de volle buit, iets wat in de 24 (!) eerdere edities niet één keer lukte. De ploeg van Maurice Steijn heeft na 13 duels nu 23 punten verzameld, wat voor het laatst gebeurde in het seizoen 1981/1982.

De man die bij Sparta eigenlijk het hele seizoen al de schijnwerpers op zich gericht weet, was ook in de openingsfase in het GelreDome de opvallendste man. Vito van Crooij, met 6 goals en 4 assists betrokken bij de helft van de Spartaanse doelpuntenproductie dit seizoen, had zijn moyenne in de openingsfase tot tweemaal toe kunnen opkrikken.



Vitesse-doelman Daan Reiziger moest zich strekken om een vrije trap van Van Crooij uit het doel te houden. Maar voornamelijk van een uitglijder van Melle Meulensteen had de rechtsbuiten moeten profiteren. Waar Koki Saito op links behoorlijk vrij stond, ging Van Crooij echter zonder succes voor eigen geluk.

Volledig scherm Vito van Crooij in duel met Daan Reiziger. © Pro Shots / Paul Meima

Kansen voor Vitesse

Sparta, dat evenals een week eerder tegen Fortuna aantrad met vijf offensief ingestelde spelers, leek daarmee de aanvallende intenties al vroeg duidelijk te maken. Maar in plaats van door te pakken, liet Sparta de touwtjes vieren. En ook al hadden de Spangenaren in het eerste deel van de eerste helft het betere van het spel, daarna meldde ook Vitesse zich steeds vaker voor de goal van Nick Olij. Aanvoerder Matus Bero en Carlens Argus probeerden het vanuit de tweede lijn en dwongen Olij tot tweemaal toe tot een redding.



Het dichtstbij een treffer was Vitesse op slag van rust, toen een vrije trap van niet lekker werd verwerkt door Olij. Ook Enzo Cornelisse kreeg op slag van rust kreeg nog een goede kopkans, maar hij raakte de bal niet vol. Sparta had het in die fase moeilijk met de Arnhemmers, die ondanks twee overwinningen op rij nog altijd in de gevarenzone bivakkeren. Desalniettemin kreeg de thuisploeg ook kort na rust de betere kansen via Maximilian Wittek, Gabriel Vidovic en Arcus.

Volledig scherm Gabriel Vidovic schiet. © Pro Shots / Thomas Bakker

Grip

Het was voor Steijn het sein om in te grijpen. De trainer van Sparta haalde Koki Saito naar de kant en bracht Jeremy van Mullem om meer grip te krijgen op het middenveld. En warempel, na 69 minuten kwam Sparta zowaar op voorsprong. Tobias Lauritsen draaide goed weg bij Ferro en knalde de bal via de paal binnen: 0-1.



Voor de negende competitiewedstrijd op rij moest Vitesse daarmee een doelpunt incasseren. Amper drie minuten later werd het nog erger voor de Arnhemmers nadat Sven Mijnans de bal van grote afstand in de winkelhaak legde. Sparta kwam in het restant van de wedstrijd niet meer in de problemen.



Lauritsen drukte Vitesse net voor tijd met zijn tweede treffer nog verder in de zorgen. Maar dat was niet eens het slotakkoord: op aangeven van invaller Mario Engels, tekende Arno Verschueren voor een 0-4 eindstand. De ongekende weelde voor de Rotterdammers kent vooralsnog geen einde.

Bekijk hier de wonderschone tweede goal.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Sven Mijnans (l) en Arno Verschueren juichen. © Pro Shots / Thomas Bakker

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma Eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.