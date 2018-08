Aftellen: Duits Heracles slaat nieuwe weg in

Heracles

De voertaal in Almelo is sinds dit seizoen Nederlands, met veel Engels en Duits. Liefst vijf spelers komen uit Duitsland, waarvan er vier via de trainer zijn binnengekomen. Alleen de Duitse doelman Janis Blaswich werd al veel langer door Heracles gevolgd. De Almelose club heeft het vizier gericht op de derde Bundesliga, waar veel talent loopt dat weinig kans heeft om op te vallen in eigen land. Via de eredivisie hopen ze alsnog in beeld te komen bij clubs uit de Bundesliga.



Naast de Duitsers, heeft Heracles vijf Nederlanders en een Spanjaard opgehaald. Middenvelder Yoëll van Nieff (oud-FC Groningen) kan van de nieuwelingen uit eigen land rekenen op een basisplaats tegen Ajax, Silvester van der Water (gekocht van Almere City) nog niet, maar hij wordt gezien als groot talent. Adrian Dalmau is de Spaanse spits die over is gekomen van Villarreal B. Hij heeft de strijd met Vincent Vermeij zo goed als zeker gewonnen.



Brandley Kuwas speelt nog altijd in Almelo, terwijl hij vorig seizoen de meest opvallende speler was en dolgraag een stap wil maken. De aanvaller is verbaasd over het hoge transferbedrag dat Heracles voor hem wil hebben. Vooralsnog is er geen club die serieuze belangstelling heeft getoond voor de aanvaller. Middenvelder Jamiro Monteiro verging het beter, hij werd verkocht aan het Franse Metz.



Dan blijft er een heikel punt over: Brahim Darri. De aanvaller heeft nog een contract bij Heracles, maar werkt zich steeds opnieuw in de nesten. Hij gaf aan weg te willen, toch te willen blijven en toch weer weg te willen en dat nog een paar keer. Hij krijgt tot 31 augustus om een nieuwe club te vinden, maar zijn zoektocht loopt niet zo lekker. Als het niet lukt om te vertrekken, is de kans heel klein dat hij bij Heracles nog aan spelen toekomt.