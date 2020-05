Afwijzing Vitesse bittere pil voor Sturing: ‘Ik was er helemaal klaar voor’

Edward Sturing is teleurgesteld in de keuze voor een nieuwe trainer bij Vitesse. De clubicoon zwaait af als interim in Arnhem. Hij ontbeert het vertrouwen om als hoofdcoach aan de slag te gaan.

Sturing (56) krijgt na de zomer een nieuwe functie bij Vitesse. De clubman respecteert die keuze en blijft de eredivisionist trouw, ‘tenzij er een droomaanbieding komt’. De Gelderlander is in Arnhem in beeld als de nieuwe hoofd opleidingen.

,,Dat zijn gesprekken voor later”, zegt Sturing. ,,Dit is nu vers. Ik was in het nieuwe seizoen graag als hoofdtrainer aan de slag gegaan. Maar de club beslist anders.”

Vijfde periode als trainer

Voor Sturing komt zo een einde aan de vijfde (!) periode als coach bij Vitesse. Vier keer was hij daarbij interim. Alleen van 2003 tot en met 2006 was hij langdurig hoofdcoach.

,,Ik was nu voor een half seizoen aangesteld (na het vertrek van de Rus Leonid Sloetski, red.). De club kreeg zo de tijd een nieuwe trainer te zoeken. Maar de voorbije maanden werd ik gepolst voor het trainerschap en dat zag ik absoluut zitten. Ik was daar ook helemaal klaar voor. En dan ga je toch zaken indelen. Wie gaan er weg? Welke spelers komen? Welke jeugdspelers krijgen een kans? Hoe gaat de voorbereiding er uit zien? Dat moet ik allemaal even wegzetten.”

,,Ik wist dat er met andere kandidaten werd gesproken”, vertelt Sturing. ,,Dat was ook geen probleem. Maar ik wilde graag vanaf de start van een seizoen voor de groep staan. En alleen in die rol. Voor de functie van assistent bedank ik. Ik ben er verder klaar mee om louter als interim door het leven te gaan. Daar hoeven ze me straks in nood ook niet voor te vragen.”

Spors kiest voor ‘vernieuwing’

Technisch directeur Johannes Spors neemt dat voor lief. Vitesse kiest met een andere coach voor ‘vernieuwing’, verklaart hij. De Duitser, begin april aangesteld in Arnhem, heeft uitstekende gesprekken met Sturing gevoerd. Maar de club kiest een andere koers.