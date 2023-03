Agenten mishandeld bij flinke knokpartij na FC Volendam - Emmen

Een 33-jarige man uit Emmen is aangehouden. Dat gebeurde in Zwolle. De politie heeft zich eerst vooral beziggehouden met zorgen dat het weer rustig werd in Volendam en begeleidde supporters naar de bussen. Later werd de man aangehouden in Zwolle. ,,Er gaan beelden rond en die bekijken wij ook”, aldus de politiewoordvoerder.