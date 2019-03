Ajax-aanvoerder De Ligt na tik in Alkmaar: ‘Waren onszelf niet’

Daley Blind kon na afloop geen antwoord geven op de vraag waarom Ajax het dit seizoen steeds laat afweten als het in de buurt van PSV kan komen. ,,Ik weet ook niet wat dat is”, zei hij. ,,Maar als je kampioen wil worden, dan moet je het iedere week laten zien.”



,,Natuurlijks is er nu nog niets beslist”, zei Blind. ,,Als we PSV verslaan, dan is het verschil nog maar twee punten. En we hebben dit seizoen al laten zien dat we goed kunnen voetballen. Maar het is wel doodzonde. Die wedstrijd tegen PSV had om de koppositie moeten gaan. Maar we waren zo slordig in balbezit. Ik leed ook veel te vaak balverlies. AZ gaf ons alle gelegenheid om te voetballen”, vond Blind. ,,Maar daar deden we niets mee. Zo is de ene de andere wedstrijd niet. Anderhalve week geleden wonnen we nog bij Real Madrid omdat ons positiespel zo goed verzorgd was.”



Het liefst had Blind volgende week al tegen PSV gevoetbald. ,,Want je wil dit zo snel mogelijk goedmaken”, zei hij. ,,Aan de andere kant komen er met het Nederlands elftal ook mooie wedstrijden tegen Wit-Rusland en Duitsland aan.”