Ajax alleen bij zege op AEK direct geplaatst

Ajax zonder Ziyech tegen AEK Athene

26 november Ajax moet het morgen in de uitwedstrijd tegen AEK Athene stellen zonder Hakim Ziyech. De Marokkaanse middenvelder is nog niet hersteld van zijn knieblessure. Ook de geschorste Nico Tagliafico moet het duel in de Champions League aan zich voorbij laten gaan.