Ajax amateurs verliest kort voor bezoek Cambuur met 9-0 en ontslaat trainer

Go Ahead Eagles stunt bij Vitesse na sensatione­le slotfase

24 oktober Go Ahead Eagles neemt drie punten mee naar huis. Vitesse had een bliksemstart, maar liet daarna veel te weinig zien. Go Ahead kwam terecht op gelijke hoogte. In de slotminuten was het drama voor de Arnhemmers compleet. Luuk Brouwers schoot vanaf de stip de 1-2 binnen.