Ajax begint trainingskamp met zege op Turken

KNVB ziet niets in hervor­mings­plan­nen van UEFA

13 juli De Nederlandse voetbalbond KNVB en de Eredivisie CV (ECV) zien niets in de voorgestelde veranderingen van de Europese clubcompetities. Beide partijen hebben daarom deze week een brief gestuurd aan de UEFA, gericht aan secretaris-generaal Theodore Theodoridis. De brief is ondertekend door directeur betaald voetbal Eric Gudde, secretaris-generaal Gijs de Jong van de KNVB en directeur Mattijs Manders van de Eredivisie CV.