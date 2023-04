Ajax belegt trainingskamp in Duitsland voor nieuwe seizoen

PSV-icoon ziet nog voldoende verbeter­pun­ten bij Joey Veerman: ‘Daarom is hij nu geen vaste Oran­je-klant’

Is Joey Veerman al zo ver dat hij altijd kan uitgaan van een basisplek bij PSV? In de wat verdere toekomst waarschijnlijk pas echt, denkt PSV-icoon Willy van de Kerkhof (71). Trainer Ruud van Nistelrooij is volgens hem niet te benijden bij het maken van keuzes, maar de coach ziet zelf geen probleem.