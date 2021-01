Ajax bereikt kwartfinales na fraai voetbalgevecht met AZ

Ajax is kwartfinalist in het bekertoernooi. De B-keus van Erik ten Hag rekende, dankzij een doelpunt van Zakaria Labyad, vrij eenvoudig af met AZ: 0-1.

Door Johan Inan



Zo’n anderhalf uur voor de kraker verzamelden zich ruim honderd supporters van AZ ivoor het stadion in de hoop de selectie nog even een zetje te geven naar een zoete bekertriomf. De spelersbussen gleden even later, onder de sierfonteinen, door de jonge menigte en over de met fakkels verlichte rotonde heen.

Hoewel het pas de achtste finale betrof, was het voor hen al zo’n beetje de wedstrijd van het jaar. Dat kan amper los gezien worden van het beste Champions League-ticket dat Ajax negen maanden geleden, op basis van een beter doelsaldo, min of meer in de schoot geworpen kreeg van de KNVB bij de afwikkeling van de eindstand van het afgebroken coronaseizoen. Medekoploper AZ appelleerde vervolgens tevergeefs bij de UEFA met de gewonnen onderlinge wedstrijden tegen Ajax.

Volledig scherm © Pro Shots

De hele voorgeschiedenis was voor Ajax-coach Erik ten Hag in ieder geval geen reden om op oorlogssterkte aan te treden tegen de concurrent. Sterker nog, de acht wijzigingen in de basisploeg hadden veel weg van een sollicitatie naar een uitschakeling. De trainer, die een maand geleden nog stelde niet zestien top-top-spelers tot zijn beschikking te hebben,wilde daar zelfs vooraf niets van weten. De vele mutaties waren volgens Ten Hag het gevolg van de drie topwedstrijden die Ajax al voor de kiezen had gehad in de eerste week, maar dat deed niets af aan de intenties waarmee Ajax vijftig kilometer noordwaarts was getrokken.



Het opstellen van de B-keus bij een rivaal die Ajax de laatste drie keer de baas was kwam Ten Hag niet duur te staan. Sterker nog, het leverde de trainer een dubbele zege op. Naast de zakelijke zege waarmee Ajax zich bij de laatste acht schaarde, heeft Ten Hag, die kampioen moet worden, veel sleutelspelers kunnen ontlasten in aanloop naar de vele hordes die Ajax de komende weken nog voor de kiezen krijgt.

Volledig scherm © ANP

Onverdiend was het ook nauwelijks te noemen. Maarten Stekelenburg ging voor rust, in zijn eerste officiële wedstrijd voor Ajax in tien jaar, gestrekt naar een schot van Myron Boadu. De spits was halverwege de tweede helft bij de tweede paal nog eens dicht bij de eerste goal voor de thuisploeg. Verder had Ajax tot de slotfase weinig te duchten van AZ. Linksbuiten Quincy Promes, één van de spelers die zijn basisplek behield, raakte binnen tien minuten de paal met een gekruld schot. Ajax dacht bij een scrimmage opnieuw aan een voorsprong, maar bij het volgende flippermoment voor het doel van Marco Bizot was het tien minuten voor rust alsnog raak. De keeper van AZ kon een schot van Jurgen Ekkelenkamp niet klemmen, herstelde dat met een knappe redding op de rebound van Promes, maar zag Zakaria Labyad de bal alsnog in het dak van het doel rammen.



Bij die ene treffer bleef het, ook omdat Timo Letschert de gelanceerde Promes net op tijd van scoren kon afhouden en een kopbal van Edson Álvarez op de lat landde. Ajax bleef vervolgens wel overeind en veroverde – makkelijker dan vooraf gedacht - het ticket voor de kwartfinale van het bekertoernooi. AZ ontbreekt daarin voor het eerst in tien jaar. Ook aan de fraaie reeks tegen de traditionele top 3, waarvan de Alkmaarders de laatste zes wedstrijden wonnen, kwam een eind. Over tien dagen treffen beide clubs elkaar opnieuw in de competitie.

Volledig scherm Zakaria Labyad viert de 0-1. © ANP

Volledig scherm © ANP

Wil je de wedstrijd nog eens herbeleven? Lees dan hieronder het liveblog terug:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.