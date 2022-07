Ajax bevestigt komst Steven Bergwijn: ‘Tekenend voor zijn ambitie om deze stap te maken’

Coach Alfred Schreuder is dolblij met de komst van de nieuwe aanvaller: ,,Het is tekenend voor de ambitie van Steven dat hij ervoor kiest om de stap naar Ajax te maken. Het is een speler met veel kwaliteiten, heeft een enorme drive en is ook bijzonder doelgericht. Uiteraard ben ik blij dat we hem hebben weten vast te leggen, het betekent een nieuwe kwaliteitsimpuls voor onze selectie", zo laat de coach weten op de clubwebsite.