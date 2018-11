Ajax bij zege in Lissabon al zeker van knock-outfase

Onderuit in slotfase PSV lijdt zure nederlaag op Wembley en is uitgescha­keld in Champions League

0:52 De Champions League-droom is over voor PSV na een wrede avond op Wembley. Natuurlijk was Spurs sterker en beter en was de 2-1 zege verdiend. Maar de kampioen van Nederland ging strijdend ten onder na een heerlijk gevecht.