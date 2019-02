Ajax blijkt mentaal niet meer in staat om er écht te staan

De club met veruit het meeste geld en de beste spelers. Ajax had afgelopen zomer goud in handen, maar in Amsterdam laten ze opeens alles uit hun handen vallen. Het beschamende 4-4 gelijkspel tegen Heerenveen werd nog afgewenteld op Kostas Lamprou. Ze haalden snel de derde keeper van Benfica, alles opgelost. De 6-2 nederlaag in de Kuip had alle alarmbellen moeten laten rinkelen, maar ik kreeg de indruk dat ze het ook toen relativeerden. Bovendien kreeg VVV daarna toch een pak slaag?



Wat Ajax tegen Heracles liet zien, was onthutsend. Het zal wel weer allemaal gaan over het feit dat Hakim Ziyech chagrijnig kijkt, want die jongen is altijd de kop van jut. Ik denk eerder dat Ajax een beetje vastgeroest zit in bepaalde patronen. Heracles deed wat ik bij veel tegenstanders van Ajax voor de winterstop miste. Ze draaiden een paar dagen voor een duel in de Champions League de duimschroeven aan, ook nog eens op dat vreselijke veld daar in Almelo. En Ajax wil maar achterin een man vrij spelen. Als dat niet lukt, blijven ze het hardnekkig proberen.