Ajax-directeur Edwin van der Sar: ‘Te veel spelers zijn deze zomer vertrokken’

Van een aantal spelers was een transfer ingecalculeerd, maar dat gold niet voor de aanvallers Sébastien Haller en Antony, aldus Van der Sar. ,,Dat is geen fijne start voor een nieuwe trainer,” zei hij over de voorbije transferperiode, waarin Ajax afscheid nam van Erik ten Hag en Alfred Schreuder aantrad als nieuwe coach. Wel blijft de ambitie overeind om structureel deel uit te maken van de Europese top.

Volledig scherm Leen Meijaard © Jasper Ruhe/Ajax De voorzitter van de raad van commissarissen, Leen Meijaard, betwistte de berichtgeving van eind augustus dat de toezichthouders de directie hadden teruggefloten bij reeds vrijwel beklonken aankopen van een Griekse doelman en een Argentijnse aanvaller. ,,Wij hebben niet ingegrepen,” aldus Meijaard.

Wel zei hij dat de commissarissen over aan- en verkopen veelvuldig met de betrokkenen overleggen. ,,Soms sturen we de directie terug,” zei hij, bijvoorbeeld omdat het aankoopbedrag te hoog is. ,,Meestal blijft dat binnenskamers. Nu ligt het op straat en dan is het beeld: de raad van commissarissen heeft ingegrepen.”

Meijaard ontkende ook dat spelers zijn gehaald zonder dat daar een rapport van het scoutingsapparaat aan ten grondslag lag. Wel zei hij dat de scouting ‘niet direct’ was ingericht op het aantrekken van spelers die meteen op Champions Leagueniveau inzetbaar zijn.

Aandeelhouders stelden ook nog wat kritische vragen over de bemoeienis van Alfred Schreuders zaakwaarnemer met transfers. Van der Sar en financieel directeur Susan Lenderink bezwoeren dat er niets bijzonders was gebeurd. Het was ‘business as usual’, aldus Lenderink.

Duidelijkheid na het WK

Meijaard stelde dat de club geen haast heeft met het aantrekken van een definitieve vervanger van technisch directeur Marc Overmars, die begin dit jaar vertrok wegens grensoverschrijdend gedrag. De functie wordt nu ingevuld door Klaas-Jan Huntelaar en Gerrie Hamstra.

Ajax wil er pas een besluit over nemen als de nu vacante functie van Danny Blind als commissaris met kennis van zaken op voetbalgebied, weer is ingevuld. Blind is tijdelijk teruggetreden uit de raad van commissarissen, omdat hij assistent-bondscoach is van Oranje.

Volledig scherm Danny Blind. © Pro Shots / Stefan Koops

Volgens Meijaard is er geen sprake van dat Blind na het WK als opvolger van Overmars toetreedt tot de directie, zoals in diverse media is gesuggereerd. ,,Dat is niet het geval. Daar is hij heel uitgesproken over geweest tegen ons, ook zonder dat we hem dat hadden gevraagd. We willen graag dat Blind terugkomt als voetbalcommissaris, daar moet na het WK duidelijkheid over komen.”

Vertrouwenspersonen

De recente slechte prestaties op het veld waren geen onderwerp van de vergadering. ,,Ik kan me voorstellen dat u net zo chagrijnig bent als wij over de wedstrijden van woensdag en zondag,” zei Meijaard wel bij aanvang, verwijzend naar de thuisnederlaag tegen PSV en het gelijkspel tegen Vitesse.

Meijaard zei dat de commissie die dit voorjaar naar aanleiding van de affaire-Overmars is aangesteld om een veiliger sport- en werkklimaat te realiseren, al een aantal aanbevelingen heeft gedaan. Het gaat onder meer om voorlichting over preventie, het functioneren van vertrouwenspersonen en training van medewerkers. Meijaard sprak daarbij zijn dank uit aan alle vrouwen bij Ajax die het grensoverschrijdend gedrag hebben gemeld. ,,Het zal niet makkelijk zijn geweest, ze hebben af en toe een berg over moeten gaan.”

Enkele aandeelhouders onthielden zich van het verlenen van decharge voor het jaar 2021-2022, omdat Overmars ook onderdeel is geweest van de directie in die periode. Op de vergadering werd ook nog de contractverlenging van Van der Sar bezegeld, net als het aantreden van Maurits Hendriks in de directie als ‘Chief Sports Officer’.